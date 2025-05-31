Camide minibüsünü yıkadı kendisini uyaran imamı yaraladı

Kaynak: DHA
Camide minibüsünü yıkadı kendisini uyaran imamı yaraladı

Tekirdağ'da aracını camide yıkayan bir kişiyi uyaran imama bıçaklı saldırı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde muhtar Kemal Dönmez'in, 'camide aracını yıkama' diyerek uyardığı minibüs şoförü C.D. tarafından bıçaklandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, dün cuma namazını kılıp çıktıktan sonra karşılaştığı minibüs şoförü C.D.'yi camide aracını yıkmaması yönünde uyardı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı.

Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. C.D., kısa süre sonra muhtarlığa doğru yürürken arkasından koşarak gittiği Dönmez'i bıçakladı. Mustafa Kemal Dönmez, aldığı bıçak darbeleri ile yere düştü, C.D. kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dönmez, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dönmez, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan C.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.D.'nin işlemleri sürerken, minibüs şoförünün Dönmez'i kovalayarak bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son Haberler
Aksaray'da bayram öncesi güvenli alışveriş için yoğun denetim!
Aksaray'da bayram öncesi güvenli alışveriş için yoğun denetim!
AKP’li troller ya erdi ya da geleceği görüyor! Bakın bu kez kime soruşturma açıldı
AKP’li troller ya erdi ya da geleceği görüyor! Bakın bu kez kime soruşturma açıldı
Camide minibüsünü yıkadı kendisini uyaran imamı yaraladı
Camide minibüsünü yıkadı kendisini uyaran imamı yaraladı
Özgür Özel gemileri yaktı! Öyle bir şey söyledi ki…
Özgür Özel gemileri yaktı! Öyle bir şey söyledi ki…
Şampiyonluk Bursaspor'a yaradı: 1 milyar TL
Şampiyonluk Bursaspor'a yaradı: 1 milyar TL