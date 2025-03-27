Camide top oynayıp güreş tuttular! Görüntüler şaşkınlık yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan protestolara katılan bazı kişilerin avlusunda içki içtiği ve tarihi yapılara zarar verdiği iddia edilen Şehzadebaşı Camisi’nde çekilen görüntüler şaşkınlığa neden oldu. Terör örgütü İbda-C’ye yakınlığı ile bilinen derneği üyelerinin caminin içinde polisle top oynayıp birbirleri ile güreş tuttuğu görüldü. Sosyal medyada gündem olan görüntüler tepki çekti.

Şehzadebaşı Camii 19 Mart'ta başlayan İmamoğlu protestolarıyla gündeme geldi. Polisin biber gazlı müdahalesinden kaçanlar Şehzadebaşı Camii'nin avlusuna girdi. O sırada mezar taşlarının zarar gördüğü belirtildi, İstanbul Valiliği inceleme yaptı.

İBDA-C'nin gençlik yapılanması da cami önünde toplandı. Aynı gün caminin avlusunda içki içildiğini iddiaları sosyal medyada dolaşıma girdi.

Cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan, "Tarihi camilerimizin avlusunun affedersiniz meyhaneye çevrilmesiyle de hiçbir problemleri yok" demişti.

Saraçhane'deki eylemlerde Şehzadebaşı Camii'ndeki mezar taşları zarar gördü. İBDA-C'nin gençlik yapılanması 'Kutsalımıza zarar verildi' diyerek cami önünde toplandı, sloganlar atıldı. O eylemin ilerleyen saatlerinde camide top oynandığı ortaya çıktı.

Polis, Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı'nın eylemi sonrasında İBDA-C sempatizanları olduğu öne sürülen grupla aynı camide top oynadı.

Öte yandan ortaya çıkan bir başka görüntüde ise İbda C sempatizanlarının cami içinde birbirleriyle güreş tuttuğu görüldü. Sosyal medyada gündem olan görüntüler büyük tepki çekti.

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