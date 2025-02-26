Cami'de yükselen alevler korkuttu!

Olay, Kocaeli İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Akça Cami'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah namazının ardından camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Camiden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangın nedeniyle caminin bazı bölümlerinde hasar oluşurken, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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