Cami'de yükselen alevler korkuttu!

Kaynak: İHA
Cami'de yükselen alevler korkuttu!

Kocaeli'de Akça Cami'nde sabah namazının ardından korkutan bir yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin hemen gelmesiyle yangın söndürüldü. Camide büyük hasar oluştu.

Olay, Kocaeli İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Akça Cami'de meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, sabah namazının ardından camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Camiden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangın nedeniyle caminin bazı bölümlerinde hasar oluşurken, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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