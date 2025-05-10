Camideki baby shower görüntüleri olay oldu

Kocaeli’de bir camide düzenlenen ‘baby shower’ etkinliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cami içerisine yerleştirilen beşik, süslenmiş taht ve mumlarla yapılan dekorasyon dikkat çekti.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi. “Ne kutsala saygı kalmış, ne mekâna edep”, “Cehalet ve görgüsüzlük” gibi ifadelerle eleştiriler dile getirildi.

Tepkilerin büyümesi üzerine Kocaeli İl Müftülüğü’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, camilerde yapılacak her türlü organizasyonun müftülük iznine tabi olduğu vurgulanarak, söz konusu etkinlik için müftülükten herhangi bir izin alınmadığı belirtildi. Müftülük, olayla ilgili inceleme başlatıldığını da duyurdu.