Camiden çıkan yaşlı adam tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Saat 14.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Camiden çıktığı belirlenen 67 yaşındaki bir adam, cadde üstünde yolun karşısına geçmek istedi.

Seyir halinde ilerleyen 46 AJG 277 plakalı tır sürücüsü, yaşlı adamın karşıya geçtiğini fark etmeyerek çarptı. Kazada yaşlı adam tırın altında kalırken çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaşlı adamı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bölgedeki çalışmalardan sonra yaşlı adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.