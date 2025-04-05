Camiden geriye duvarları ve minaresi kaldı

Yangından geriye caminin duvarları ile minaresi kalırken, mihrabındaki Arapça “Allah” ve “Muhammed” yazılarının zarar görmediği tespit edildi.

YANGIN BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BAŞLADI

Yangın, Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait iki katlı ahşap evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 ev, cami ve lojmana sıçradı. Köylülerin yangını fark etmesi üzerine evlerde bulunanlar hızla tahliye edildi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak 4 ev, lojman ve tarihi cami kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangında can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

TARİHİ CAMİDEN GERİYE DUVARLAR KALDI

Yangının çıkış sebebini belirlemek için incelemeler devam ederken, ekipler iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Yangında lojman ve 4 evle birlikte yok olan asırlık camiden geriye sadece duvarları ve minaresi kaldı. Caminin mihrabında yer alan Arapça “Allah” ve “Muhammed” yazılarının ise alevlerden etkilenmediği görüldü.

“DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR”

Yangında büyük zarar gören camide 22 yıl imamlık yapan Erdinç Karahan, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Yıllar önce burada tadilat yaptık, mihrabı, kürsüyü, minberi hep birlikte yaptırdık. İçerisi geniş bir camimizdi. Nasıl eskiden insanların emeğiyle yapılmışsa şimdi de bu cami yeniden ayağa kalkacaktır. Çünkü devletimiz güçlüdür ve hep yanımızdadır. Burada en önemli şey; mihrabımızın sağ tarafında ‘Allah’, sol tarafında ‘Muhammed’ yazısı var. Caminin içerisi her tarafa kadar yanmış ama bu yazılar sapasağlam duruyor. Bu da Allah’ın bir hikmetidir.”