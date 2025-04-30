Camiden şok saldırı: Namaz kılarken bıçaklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Camiden şok saldırı: Namaz kılarken bıçaklandı

Mardin Kızıltepe’de bir camide namaz kılan S.Ö, isimli kişi kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. S.Ö, aldığı bıçak darbesi ile yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Siraç Ö., namaz kıldığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Siraç Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siraç Ö., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Camiden şok saldırı: Namaz kılarken bıçaklandı

Camiden şok saldırı: Namaz kılarken bıçaklandı

Camiden şok saldırı: Namaz kılarken bıçaklandı

Camiden şok saldırı: Namaz kılarken bıçaklandı

Camiden şok saldırı: Namaz kılarken bıçaklandı

Camiden şok saldırı: Namaz kılarken bıçaklandı

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