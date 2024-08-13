Camila Cabello'dan şoke eden bekaret açıklaması

Camila Cabello, ilk cinsel tecrübesini "güzel bir deneyim" olarak nitelendirdi.

27 yaşındaki ABD'li şarkıcı, 20 yaşındayken o dönemki erkek arkadaşı, İngiliz televizyon yıldızı Matthew Hussey ile bekaretini kaybettiğini açıkladı.

Çift, Cabello'nun Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes ile dikkat çeken bir ilişki yaşamasından önce 2018'den itibaren bir yıldan biraz fazla bir süre birliktelik yaşadı.

Cabello , Armchair Expert with Dax Shepard podcast'inde "İlk cinsel ilişkimi o zamanlar yaşadım. İlk deneyimim için bence geç kaldım. O zaman 20 yaşındaydım" diye konuştu.

Cabello, geçen yıl uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Audrey Le Strat ile evlenen Hussey'nin "harika bir partner" olduğunu da sözlerine ekledi.