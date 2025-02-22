Camilerde Ramazan heyecanı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Camilerde Ramazan heyecanı

Aydın'da, Ramazan ayı öncesinde camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Germencik Belediyesi ekipleri, camilerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına hız kazandırdı. Bu çerçevede Meşeli ve Çarıklar mahallelerine giden ekipler, camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İlçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik işlemlerinin süreceği öğrenilirken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışmaların sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmadığını, düzenli olarak ibadethanelerin temizlendiğini vurguladı.

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Camilere giden beleye temizlik ekipleri, temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve yenileme çalışmaları da gerçekleştirdi.

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçemizdeki tüm camilerde bakım, temizlik ve yenileme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Programımız dahilinde Meşeli ve Çarıklar mahallelerimizdeki camilerimizde çalışma gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Camilerde Ramazan heyecanı

Camilerde Ramazan heyecanı

Camilerde Ramazan heyecanı

Camilerde Ramazan heyecanı

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