Camın opak olması için ne kadar kalın olması gerekir?

İnşaat Mühendisi Dr. Elif Kaya ise "Camın opak olması için sadece kalınlık yeterli değildir. Camın yüzeyine uygulanan özel kaplamalar ve filmler de opaklık sağlar. Örneğin, asit ile işlenmiş camlar veya mat film kaplamalar, camın opak hale gelmesinde etkilidir." şeklinde konuştu.