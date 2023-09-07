Caminin minaresine çarptı. Korkutan anlar

Kapadokya'da korkutan kaza. Sıcak hava balonu bir minareye çarptı. Caminin alemi çarpmanın etkisiyle eğilirken, balon yoluna devam etti

KAYNAK: AA
Caminin minaresine çarptı. Korkutan anlar

Kapadokya'da yüreklerin ağza geldiği anlar. Sıcak hava balonu caminin minaresine çarptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonunun minarenin alemine çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçede havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yöneldi.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki Memiş Aksoy Camisi'nin üzerinden geçtiği esnada balonun brandası minarenin alemine çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE ALEM EĞİLDİ

Bir vatandaş, balonun aleme çarpmasını cep telefonu ile kaydetti.

Öte yandan, aleme çarpan balonu işleten firmanın, minaredeki hasarı karşıladığı öğrenildi.

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