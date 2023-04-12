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İnşaat halindeki caminin musluklarını çaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, inşaatı devam eden bir caminin şadırvan ve tuvaletindeki musluklar çalındı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:15
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Caminin musluklarını çaldılar

İnşaat halindeki caminin musluklarını çaldılar
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İHA'nın haberine göre, Manavgat’ın Hatipler Mahallesi Kızılağaç mevkiinde bir hayırsever tarafından yaptırılan, çevre düzenlemesi devam eden Kenan Önder Kasapoğlu Camii'nin şadırvan ve tuvaletindeki musluk ve bataryaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Sabah camiye gelen bir vatandaşın kendisini aradığını ve caminin musluklarının olmadığını söylediğini aktaran Hatipler Mahalle Muhtarı Ahmet Aksoy, "Camiye geldiğimde gördüğüm manzara karşısında şaşkına döndüm" diye konuştu.

Aksoy "Sadece tuvalet bölümündeki muslukların çalındığını düşünürken, abdest alınan bölümdeki muslukların tamamının da çalındığını gördüm. İnsanlar abdest alıp ihtiyacını gideremiyor. Ramazan ayında bu durum hiç şık olmadı. Yetkililere haber verdik. İnşallah hırsızlar bulunur ve cezasını çeker. Muslukları kısa sürede yerine yenisini takacağız" dedi.

 

 

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