Camiye erkek olarak girdi kadın olarak çıktı. Üstelik bir karış sakalı vardı

Mersin'de havanın kararmasını bekledikten sonra camiye giren sakallı adam, şafak söktükten sonra kadınlar bölümünde bulunan kıyafetleri üstüne giydikten sonra camideki uzatma kablolarını çalıp kayıplara karıştı.