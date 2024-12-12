Camiye erkek olarak girdi kadın olarak çıktı. Üstelik bir karış sakalı vardı

Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'ne gelen sakallı bir kişi havanın kararmasına yakın içeri girdi. Caminin kapısını içerden kilitledikten sonra uyuyan adam, şafak sökünce uyandı ve akıllara durgunluk veren planı uygulamaya soktu.
Kadınlar bölümünde bulunan kıyafetleri üstüne giyen adam, camının içinde bulunan uzatma kablolarını çaldı. Erkek olarak girdiği camiden kadın olarak pencereden çıkan adam kayıplara karıştı.
Hırsızlık olayı, cami imamı Abulselam Yıldız'ın uzatma kablolarını bulamayınca güvenlik kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı.
Bunun üzerine imam Yıldız, şüphelinin yakalanması için durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.