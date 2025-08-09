Camiye Osimhen'in adını verdiler: 'En az 75 milyon eder'

Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen saha içindeki performansı kadar saha dışındaki etkisiyle de gündem olmaya devam ediyor.

26 yaşındaki yıldızın 45 numaralı forması satış rekorları kırarken GS Store'da kendisi için üretilen ürünler de yoğun ilgi gördü.

Sosyal medyada da yüzlerce edit videosu yapılan futbolcu, son olarak ilginç bir olayla gündeme geldi.

Google Haritalar'da bir kişi, Konya'nın Karatay ilçesindeki bir camiye "Victor Osimhen Cami" adını verdi.

Aynı sokakta caminin çaprazında bulunan bir yere ise Mauro Icardi'nin adı verildi.

'HOCA MASKE TAKIYORDU'

Yer adlar fark edilmesinin ardından kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu ve binlerce yorum aldı.

Google'da camiye yapılan yorumlarda, "Bu cami en az 75 milyon eder", "Bu sezon en az 35 cuma namazı kıldırır", "Hoca maske takıyordu anlam veremedim" ifadeleri kullanıldı.