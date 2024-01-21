Camiyi kundaklayanlar yakalandı

Kaynak: AA
Camiyi kundaklayanlar yakalandı
Almanya Essen'de bir cami inşaatını kundaklayan 2 kişi yakalandı.

Essen polisi, Karnap ilçesinde bulunan Boşnak cami inşaatında meydana gelen yangının ardında kundaklama şüphesi olduğunu açıkladı.

Olayın gerçekleştiği 19 Ocak Cuma akşamı, cami inşaatında çıkan yangının yapılan inceleme sonucunda kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Yetkililer, olayla ilgili 18 ve 19 yaşlarında iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, olay yerinde iki çakmak ve gamalı haç bulduğunu belirtirken, şüphelilerin aşırı sağcı gruplarla ilişkisi olabileceği şüphesiyle ilgili incelemenin sürdüğünü ifade etti. Yangın nedeniyle cami inşaatında hasar meydana gelmişti.

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