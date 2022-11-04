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Camlarınızı temizlemek için saatlerce uğraşmayın! Bu yöntemlerle saniyeler içinde camlar pırıl pırıl oluyor

Ev temizliğinin olmazsa olmazı, cam temizliği. Evin hem içeriden hem dışardan pırıl pırıl görülmesini sağlayan temiz camlar, oldukça önemli. Cam temizliği hakkında püf noktaları öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Cam silerken dikkat etmeniz gereken tüm detayları bir araya getirdik. Tüyolarımıza göz atmaya ne dersiniz?

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:58
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Camlarınızı temizlemek için saatlerce uğraşmayın! Bu yöntemlerle saniyeler içinde camlar pırıl pırıl oluyor

Camlarınızı temizlemek için saatlerce uğraşmayın! Bu yöntemlerle saniyeler içinde camlar pırıl pırıl oluyor
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Cam temizliğinde bazı unsurlara dikkat edilmediğinde yüzeyde leke ve izler kalabiliyor. Bu tür sorunları yaşamamak için temizleme bezi, cam silme şekli ve kullanılan temizleyici büyük bir önem taşıyor. Parlaklığı uzaktan bile belli olan, baktığınızda berraklığıyla içinizi açan camlar için ihtiyaç duyacağınız her şey bu listede. Haydi, zaman kaybetmeden detaylara geçelim.

ÖNCE TOZUNU ALIN

Camları etkili şekilde temizlemek için ilk önce camların tozunu almak gerekiyor. Camların iç kısmını nemli bezle, dış kısımlarını ise suyla ıslattığınız fırçayla silerek tozdan kurtulun.

MİKROFİBER BEZLE SİLİN

Pırıl pırıl camlar için hangi tür bezi kullandığınız da oldukça önemli. Camlarınızı en iyi şekilde temizlemek için mikrofiber bez kullanın. Bu sayede hem camlarınız çizilmez hem yüzeyde tüy kalmaz. Acil şekilde cam silmek durumunda kalırsanız sizin için küçük bir de tüyo verelim. Cam silmek için uygun bir beziniz yoksa en etkili yöntem olan gazete kâğıdını kullanabilirsiniz. Gazete kağıdı, hiç iz bırakmadan tertemiz camlar elde etmenizi sağlar.

SİLİKON TEMİZLEYİCİ KULLANIN

Cam temizliği dendiğinde birçoğumuzun aklına ilk gelen şey cam silmek için üretilen ürünler oluyor. Ancak onlardan çok daha etkili bir temizleyici bulunuyor. Camlarınızı temizlemek için silikonlu temizleyiciler kullanırsanız camlar kiri ve tozu daha az tutar.

SİLMEYE ÜSTTEN BAŞLAYIN

Camlarınızı rastgele hareketlerle siliyorsanız onun da bir püf noktası var. En doğru cam temizliği için silmeye en üstten başlayın. Ayrıca tüm camı yatay ya da dikey olmak üzere tek bir yöne doğru silerseniz daha etkili temizlik yapabilirsiniz.

CİLA VE DİŞ MACUNU İLE ÇİZİKLERİ GİDERİN

Camdaki çiziklerle başınız dertteyse iki yöntemle kolay şekilde tüm çiziklerden kurtulabilirsiniz. Marketlerde satılan pasta cilasını veya diş macununu çiziklerin üzerine sürüp hafif nemli bez ile ovalayın. Çiziklerin büyük oranda geçtiğini göreceksiniz.

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