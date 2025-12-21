Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde S.B. idaresindeki kamyonet, E.Y. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan H.Y. (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
