Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde doğaseverleri sevindiren eşsiz bir olay yaşandı. Çamlıhemşin Esnaf Kefalet Kooperatifi Müdürü Eyüphan Zararsız, Sırt Mahallesi’nden ilçe merkezine yaya inerken Kavak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dikkat çekici bir görüntüyle karşılaştı. Cep telefonunu çıkaran Zararsız, beyaz renkli bir anne ayı ve üç yavrusunu kaydetmeyi başardı.

Bölgede ilk kez görülen beyaz ayı, doğaseverler ve yerel halk arasında büyük merak uyandırdı. Zararsız, “Daha önce bu ayıyı birkaç kez fark etmiştim ama görüntüleyememiştim. Bugün şanslıydım, ormandan geçerken karşıma çıktılar. Yakındaki gürültüler onları tedirgin etti ve hızla uzaklaştılar. Normalde sakindiler, yapraklar arasında gürgen çekirdekleri yiyorlardı. Onları rahatsız etmemek için dikkatli davrandım,” dedi.

Uzmanlar, Çamlıhemşin’in yoğun orman örtüsünde nadir de olsa albino veya açık renkli boz ayıların görülebileceğini belirtiyor. Bu olay, bölgenin zengin biyoçeşitliliğini ve doğal yaşamın korunmasının önemini vurguluyor. Beyaz ayının görüntülenmesi, yerel halk ve doğa koruma kuruluşları arasında sevinçle karşılandı.