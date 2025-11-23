YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Çamlıhemşin’de 18 Eylül’de Fırtına Deresi’nin taşmasıyla meydana gelen sel felaketinin ardından ilçeye ulaşımı sağlayan 1 ile 5 kilometre arasındaki yol hattında tehlike hâlen devam ediyor. Aradan haftalar geçmesine rağmen bölgede kalıcı bir iyileştirme yapılmaması, hem vatandaşların hem de sürücülerin tepkisini artırdı.

ALTI BOŞALAN ASFALT VE DARALAN VİRAJLAR BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Sel felaketinde ağır hasar gören yolda yapılan incelemelerde, bazı bölümlerde asfaltın alt katmanının tamamen boşaldığı, zemin çökmesi yaşanan noktaların giderek genişlediği ve yolun özellikle virajlı kesimlerde tek şeride kadar daraldığı tespit edildi. Bu durum, karşılıklı yoğun trafik akışında kazaların kaçınılmaz hâle geldiği bir ortam oluşturuyor.

Vatandaşlar, gece saatlerinde görüş mesafesinin düşmesiyle riskin iki kat arttığını belirterek durumu şu sözlerle aktardı:

Sel sonrası bölgeye ışıklandırmalar, reflektörler, geçici bariyerler ve uyarı levhaları yerleştirildi. Ancak bölge halkına göre bunlar sadece “günü kurtarma” niteliğinde tedbirler.

Özellikle: Altı tamamen boşalmış asfalt kesimleri, Uçurum kenarında korumasız kalan noktalar, Görüş mesafesi dar olan virajlar, ölümcül kazalara davetiye çıkaran kritik tehlike alanları olarak dikkat çekiyor.

Bölge sakinleri, felaketin üzerinden geçen uzun zamana rağmen hâlâ kalıcı bir çalışma yapılmamasına tepki gösteriyor. Vatandaşlar, problemin kapsamlı mühendislik çözümleriyle ele alınması gerektiğini dile getirerek taleplerini şu şekilde sıraladı:

Sağlam ve kalıcı set duvarlarının yapılması

Mevcut bariyerlerin güçlendirilmesi

Yolun daralan kesimlerinin genişletilmesi

Yol altyapısının baştan aşağı güçlendirilmesi

Bazı vatandaşlar ise geçmiş yıllarda bölgede düzenlenen spor organizasyonları ve etkinlikler öncesi yolların hızlıca düzenlendiğini hatırlatarak dikkat çeken bir eleştiri getirdi:

“İlla Cumhurbaşkanı Erdoğan mı gelecek? Bakanlar mı gelecek? Büyük bir organizasyon mu olacak ki yollarımız yapılsın? Biz her gün bu yolu kullanıyoruz.”