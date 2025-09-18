Çamlıhemşin’de kurultay heyecanı: Özgür Parlağı yeniden aday

YENİÇAĞ - Rize / Yavuz Günay

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlaği, yaklaşan kurultayda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Çamlıhemşin’de partililer ve vatandaşlarla buluşan Parlağı, hem yerel hem de ulusal siyasette güçlü mesajlar verdi.

“BEN BU DAĞLARIN, BU DERELERİN EVLADIYIM”

Parlaği, adaylık konuşmasında köklerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu dağların, bu derelerin, bu yaylaların evladıyım. Çamlıhemşin’in temiz suyundan içtim, yaylalarında büyüdüm, tulum sesinde kardeşliğimizi, horonumuzda birliğimizi öğrendim. Şimdi yeniden yola çıkıyorum.”

ADALET VE VİZYON VURGUSU

Açıklamasında Türkiye’nin içinde bulunduğu zorluklara da değinen Parlağ, şu mesajı verdi:

“Hem ülkemizdeki adaletsizliği bitirmek hem de Çamlıhemşin’i hak ettiği şekilde vizyoner bir anlayışla yönetmek için kararlıyım. Bizim yolumuz milletimizin yolu, davamız ise adalet, kardeşlik ve vatan sevgisidir.”

ÇAMLIHEMŞİN İÇİN YENİ HEDEFLER

Parlağ, yalnızca bir seçim kazanmayı değil, ilçenin geleceğini şekillendirmeyi hedeflediğini belirtti:

“Çamlıhemşin’i yalnızca kazanmak için değil; derelerimizin özgür aktığı, yaylalarımızın gençlerle şenlendiği, kültürümüzün ve değerlerimizin korunduğu bir geleceğe taşımak için geliyoruz. Bayrağımızı bu dağlarda gururla dalgalandıracağız. Bizim sözümüz Çamlıhemşin’e, davamız milletimize emanettir.”

PARTİLİLERDEN DESTEK MESAJLARI

Parlağ’ın adaylık açıklaması ilçe örgütünde heyecan yarattı. Kongre öncesi Çamlıhemşin CHP tabanında birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, birçok partili Parlağ’a desteklerini ifade etti.

KURULTAY YOLUNDA ÇAMLIHEMŞİN

Önümüzdeki günlerde yapılacak kurultay, yalnızca parti için değil Çamlıhemşin siyaseti açısından da önemli bir dönüm noktası olacak. Parlağ’ın yeniden adaylığı, hem yerel siyasete dinamizm kazandırması hem de bölge halkının sorunlarını gündeme taşıması bakımından kritik görülüyor.

