Çamlıhemşin’in ekosistemi tehdit altında! Yurttaşlardan sert tepki...

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, özellikle yaz aylarında artan araç trafiği çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor.

Yurttaşlar, yaşanan bu duruma sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken, araç trafiğinin sadece ulaşımı zorlaştırmadığına, aynı zamanda çevreye ciddi zararlar verdiğine dikkat çekiyor. Yapılan paylaşımlarda, egzoz gazlarının havayı kirlettiği, artan kanalizasyon yükünün doğayı tehdit ettiği ve yoğun araç seslerinin gürültü kirliliğine yol açtığı vurgulanıyor.

Konuyla ilgili tepkisini dile getiren bir yurttaş, şu ifadelere yer verdi:

“Bu ulaşım hakkını engellemedir, bardağın taşmasıdır, egzoz gazlarının çevreyi zehirlemesidir, yüzlerce metreküp kanalizasyon demektir, bu bir gürültü kirliliğidir, her türlü can güvenliğinin yok edilmesi demektir. Bu duruma seyirci kalan başta yöre halkı, muhtarlar, tüm yetkili idareler, yöre ile ilgili demokratik kitle örgütleri, oradan zar zor geçip gidip yaylalarda tulum çalıp horon oynayıp türkü diyenler; para için, daha çok para için bu fiili durumu, bu hukuksuzluğu yaratanların başlıca sorumlularıdır.”

Yurttaşlar, yetkililerden acilen çözüm üretilmesini ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturulmasını talep ediyor. Alternatif ulaşım yolları, trafik düzenlemeleri ve çevre dostu uygulamalarla bu sorunun çözülmesi gerektiği belirtiliyor."