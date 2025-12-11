Son dönemde ünlülere uyuşturucu operasyonu dikkat çekiyor. Bir fenomenin telefonunda uyuşturucu ağının deşifre olduğu ve yeni operasyonları olacağı öne sürülüyordu. Spikerlere yapılan uyuşturucu operasyonun ardından bu konu iktidara yakın medyada gündeme getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Savcılığın tutuklama talebinde, şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği, ayrıca, şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine "sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı" öne sürülmüştü.

'KONU SADECE UYUŞTURUCU DEĞİL, YENİ OPERASYONLAR GÜNDEMDE'

Usta gazeteci Can Ataklı ise bugünkü köşe yazısında operasyona dair güvenli bir kaynaktan aldığı bilgiyi paylaştı. Ataklı, yeni operasyonların gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kulllandı:

“Ancak güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre konu sadece uyuşturucu ile ilgili değil. Medya gücü ile bir hakimiyet kurup, başta kara para aklamak olmak üzere emlak ve finans alanında organize işler çevirmek de operasyonun ayakları arasında.

Buna göre Mehmet Akif Ersoy, Ciner Medya’nın satılmasından sonra iş başında kalan Kenan Tekdağ yönetiminde organize suçlara karışmakla suçlanabilir. Bu nedenle yeni operasyonların yapılmasının da gündemde olduğu söyleniyor.”