Can Ataklı, Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etti. "Bahaneleri kalmadı beni tahliye etmek zorundalar"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı. Özdağ’ın hakkında iddianame hazırlanmadan aylarca tutuklu kalmasına tepkiler devam ederken son olarak açıklama yapan Özdağ’ın avukatları iddianamenin yazılması için çağrı yaptı.

Nefes gazetesi yazarı Can Ataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etti. Özdağ, Ataklı’ya yaptığı açıklamada tutuklanmasına bahane edilen Kayseri’deki olaylarda Zafer Partili kimsenin tutuklanmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Beni attığım iki twit nedeniyle tutukladılar, bu twitler halkı tahrik etmek değil yatıştırmak içindi oysa, ayrıca emniyet müdürlüğünün düzenlediği bir tutanak da bunu doğruluyor ama bu tutanak mahkemeye bir türlü gelmemişti, sanıyorum bugün ulaşmış bu tutanak savcılığa artık hiçbir bahaneleri kalmadı, beni tahliye etmek zorundalar.”

Ataklı’nın köşe yazısına göre Özdağ, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklandığı operasyonla ilgili “Melih Gökçek’e hiç dokunulmayan bir ülkede hiçbir belediye başkanına dokunulamaz.” İfadelerini kullandı.

Özdağ sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye’de iki hukuk var. Birincisi AKP’lilere uygulanıyor, ikincisi ise muhalefete karşı uygulanan düşman hukuku. Bu böyle devam edemez.”

ÖZDAĞ NE ZAMANDIR TUTUKLU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Zafer Partisi il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ancak Özdağ'ın tutukluluğu başka bir gerekçeyle gerçekleşmişti. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanmıştı.

21 Ocak'ta tutuklanarak Silivri'ye sevk edilen Özdağ, 25 Mart 2025 itibariyle 64 gündür cezaevinde.