Gazeteci Can Ataklı, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ataklı, Erdoğan’ın artık tek amacının cumhurbaşkanlığı görevini güvenli biçimde tamamlamak olduğunu belirtti. “Gerisi onu çok ilgilendirmez” diyen Ataklı, Erdoğan’ın ailesiyle birlikte hukuki soruşturmalardan uzak kalmayı hedeflediğini öne sürdü.

Ataklı, Erdoğan’ın aktif icra yetkilerini bırakıp daha sembolik bir cumhurbaşkanlığı rolüne geçebileceğini ve bunun Türkiye’de yarı başkanlık ya da parlamenter sisteme dönüş anlamına gelebileceğini öne sürerek şöyle konuştu:

Özgür Özel Abant’ta gazetecilerin sorusunu cevap verirken “Bugün bu saatten itibaren dedi de halk cumhurbaşkanını seçme hakkı aldıktan sonra onu geri alamayız ama partisiz, tarafsız ve toplumun da kabul edileceği bir kişi üzerinde anlaşılabilir” dedi. Şimdi bu yarı başkanlık demek. Çünkü Erdoğan'ın bana göre başka şansı yok. Şu anda Erdoğan'ın benim gözümde tek hedefi var. Cumhurbaşkanlığını sağ salim bitirmek ve bittikten sonra kendisini ve ailesi için soruşturmaydı, şunu yaptım, bunu yaptın dememek. Gerisi onu çok ilgilendirmez. Erdoğan'ın bu yetkiyi alması gerekiyor.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ

Erdoğan'ın belli ki takati yok. 5 yıl daha aynı böyle her şeye karışan, her şeyi yapan cumhurbaşkanı olarak gitmesi zor. Ama bu koruma altında olup bir 5 yıl daha cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan ama eskisi gibi sembolik cumhurbaşkanı yani icranın içinde olmayan, kararnamelerle falan Türkiye'yi yönetmeyen bir konuma gelebilir. Bu bir anlamda parlamenter sisteme dönüş. Tekrar cumhurbaşkanı seçilir. O parlamentodan bir hükümet kurar. Ondan sonra da birini o hükümetten başbakan olarak atar. Yani formülü çok. Ama şu var, böyle bir sisteme geçilirse %50+1 aramanın da gereği kalkar, adaylar seçime girer en çok oy alan cumhurbaşkanı olur ama sembolik cumhurbaşkanı olur.