Can Ataklı’dan şok iddia: AKP’de Erdoğan sonrasına hazırlananlar belge topluyor

Gazeteci Can Ataklı, YouTube kanalında saraya yakın kaynaklardan aldığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Önümüzdeki haftalarda Ankara’da siyasi kulislerde beklenmedik gelişmelerin yaşanacağını iddia eden Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi ve iktidar çevresindeki güç çatışmalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İddialar arasında kabine revizyonu ve Erdoğan sonrası döneme yönelik hazırlıklar yer aldı.

Ataklı, hükümette ciddi gruplaşmalar yaşandığını söyledi. Bazı bakanlar arasında gerilim olduğunu, hatta toplantılarda tehditkar ifadeler kullanıldığını aktaran Can Ataklı şöyle konuştu:

Aldığım bazı bilgiler var. Ankara kaynaklı Saray'a yakın kaynaklar. İçeride çok büyük bir patırtı var. Çünkü öyle ya da böyle Erdoğan'ın gideceğine herkes inanmış durumda. Yani Erdoğan anayasa değiştirecek, ömür boyu cumhurbaşkanı olacak. Hikaye öyle şey olmaz. 2027'ye kadar direnirse parlamentoya talimat verecek. Meclis indir kaldır parmak hesabıyla erken seçim kararı alacak. Erdoğan adayı olabiliyor. Burada bir tek şey var. Anayasa üzerinden Erdoğan'a kafadan bir 5 yıl daha verme ihtimali. Ben onu çok az görüyorum ama Erdoğan her durumda gidiyor. Niye? Özgür Özel'in dediği gibi 2 Kasım'da seçim olsa AKP kaybediyor. Hele cumhurbaşkanlığında yaparsan Erdoğan bu durumda bugün itibariyle zaten seçilemiyor. 2027'ye kadar direndi. Direnebilir mi? Vallahi matbaayı çalıştırır da para basarsa fazladan seçime 3 ay kala milletin cebine tomarları yerleştirirse belki ama bu şartlar altında 2027'de yapılacak bir erken seçimde de Erdoğan adayı olsa da kazanamıyor. Öbür türlü zaten mevcut anayasa gereği 2028'de zaten bitiyor. Yani sonuçta Erdoğan ve oluşturduğu etrafındaki halka her durumda gidecek. İyi de Erdoğan öyle ya da böyle cumhurbaşkanı sıfatıyla kendini uzun bir süre daha koruyabilir. Ama Erdoğan dışındakiler için bu böyle değil.

İTİRAFÇI HAZIRLIKLARI VE BELGE TOPLAMA İDDİASI

Bugünkü bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, rektörler, valiler, emniyet müdürleri, bunların hepsi panik halinde ve Ankara'da müthiş bir güç savaşı var. Mesela Fahrettin Altun gidiverdi. Hiçbirimiz işin aslını bilemiyoruz. Ne oldu? Dedikodular var. Ama ben size söyleyeyim. Sarayın içinde gruplaşmalar var. Çünkü artık ülkeyi Erdoğan yönetmiyor. Erdoğan'ın olması gerekiyor. O olmadığı zaman öbürleri de yok. Fakat giderek panik havası artıyor. Mesela yalanlasınlar tabii isim veremem. Kim olduğunu biliyorum ama bir bakanın hem de Erdoğan'ın olduğu bir toplantıda “bak beni yakıyorsunuz hepinizi yakacağım.” diye başka iki üç bakana söylüyor. Bakanlar arasında bir sıkıntı var. Hükümette bir revizyon yapılacak fakat revizyonun nasıl olacağı konusunda anlaşma sağlanamamış. Çünkü Erdoğan'a da yapılan birtakım baskılarla daha radikal bugünkü iktidar zihniyetinden biraz daha dışarıda bir yapı oluşturulması tavsiye ediliyor. Fakat buna içerideki birtakım gruplar şiddetle karşı çıkıyorlar ve herkesin artık kendine bir dosya edindiği yani daha doğrusu istifleme yaptığı bunları kendi özel yerlerine götürdükleri ve itirafçı olabilmek için de belge bilgi topladıkları söylentileri var. Şimdi ben tabii bu kadarını söyleyebiliyorum. Daha fazlasını söylemeye çekinirim çünkü o zaman çok başka bir şey oluyor. Ama şundan çok eminim. İktidar bir şekilde artık iktidar olmaktan çıkarsa siz o zaman seyreleyin gümbürtüyü itirafçıları. Birtakım valiler, rektörler, birtakım kurum başkanları, adlarını saymayayım. Bunlar Erdoğan iktidarı olmadığı zaman nasıl hesap verecekler? Şimdi onun paniği. Bana bu bilgileri veren “Ankara'da önümüzdeki birkaç hafta içinde çok garip şeyler duyacaksınız" dedi.

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