Can Atalay kararına Meclis'te sansür

AYM'nin TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın tahliye edilmesine ilişkin kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. AKP'lilerin korsan eylem dediği kararın okutulması tutanaklara da geçirilmedi.

TBMM'de CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TİP'in seçilmiş vekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi gerektiğine dair Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını okuttu.

Karar okutulduktan sonra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili Yargıtay kararının artık 'yok hükmünde' olduğunu söyledi.

TBMM'de AYM'nin Can Atalay kararı okundu

Emir, "Hukuken şu hali ile düşme yok hükmündedir. Atalay'ın vekil olduğu okutulmuştur" dedi.

Bu açıklamanın ardından AKP'liler topluca kamera karşısına geçerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da, AYM kararının okutulmasının usulsüz olduğunu söyledi.

MECLİS TARİHİNDE BİR İLK

TBMM tutanağında da Karaca'nın konuşmasının başının verildiği ve kararın okutulduğu kısma yer verilmediği görüldü:

KADIGİL: HÜKMÜN OKUNDUĞU KISIM İLK TUTANAKTA VAR

TİP Vekili Sera Kadıgil, hükmün okutulduğu anların başta yer aldığı sonra çıkarıldığını sosyal medya hesabından iddia etti.

Kadıgil, "Tartışmalı bir an olduğunu, beyanlarda hata olmasın diye ilgi faslın kontrolde olduğunu kısa süre içerisinde yükleneceğini ifade ettiler" ifadelerini kullandı.