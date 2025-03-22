Can Bonomo'dan üniversite öğrencilerine destek

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerin yaptığı eylemlere destek gösterdi.

Üniversite öğrencilerinin yerlerde süründüğü videolar canımı çok acıtıyor. Üç yaşında bir çocuk babası olarak oğlumun geleceğini riske atmadan özgür düşüncemi paylaşmak hususunda yaşadığım çekinceler canımı çok acıtıyor. Vatanıma karşı olan sorumluluğumla aileme karşı olan… — Can Bonomo (@canbonomo) March 21, 2025

X hesabından paylaşım yapan Can Bonomo, şunları söyledi:

"Üniversite öğrencilerinin yerlerde süründüğü videolar canımı çok acıtıyor. Üç yaşında bir çocuk babası olarak oğlumun geleceğini riske atmadan özgür düşüncemi paylaşmak hususunda yaşadığım çekinceler canımı çok acıtıyor. Vatanıma karşı olan sorumluluğumla aileme karşı olan sorumluluğumu karşı karşıya koyan bu düzen canımı çok acıtıyor.

Bunca acıyı, bunca sıkışmışlığı hak edecek ne yaptık ki biz? Farklı şeyler arzuladığımız, farklı hayaller kurduğumuz için mi düşman bellendik? Ülkemi çok seviyorum. Bu nefret, hırs ve ötekileşme ikliminin derhal sona ermesini diliyorum."