‘Can Borcu’ görücüye çıktı

atv’nin yeni dizisi ‘Can Borcu’nun ilk tanıtımı görücüye çıktı. Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay ve Cüneyt Mete’nin paylaştığı dizi, yayınlanan tanıtımıyla sosyal medyada da merak uyandırdı.

Dizinin kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Semih Bağcı’nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş’ın kaleme aldığı NTC Medya imzalı dizi; aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alıyor.

Dizinin yayın tarihi için en ideal gün Pazar olabilir. Cumartesi de ikinci olasılık olarak düşünülebilir. Bakalım, hangi gün izleyici karşısına çıkacak?

Müptela eden bir aşk şarkısı

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Müzik kariyerinin 25. yılını kutlayan Ziynet Sali, yeni şarkısı ‘Müptelanım Bilgine’yi ZG Müzik ve DMC etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait şarkıya Samet Eruzun ve Ümit Şahin tarafından bir de klip çekilmiş. Derin bir aşk temasını işleyen şarkı, etkileyici sözleriyle dikkat çekiyor. Ziynet Sali, şarkıyı güzel yorumlamış.

Oldukça duygusal bir şarkı olan ‘Müptelanım Bilgine’, hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

‘Siyah Kalp’in dikkat çeken ikilisi

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Show TV’nin Perşembe akşamları ekrana gelen dizisi ‘Siyah Kalp’, konusu kadar oyuncuların performanslarıyla da dikkat çekiyor.

Dizide Sevilay karakterine hayat veren Leyla Tanlar ile Nuh rolünü canlandıran Aras Aydın, harika bir ikili olmuş. Hayat verdikleri rolleri, ekran başında izleyenlere hissettiriyorlar. Oyunculuklarıyla kendilerine hayran bırakıyorlar. İlgiyle izliyorum. Bu ikili, sosyal medyada da çok konuşuluyor. İzleyici sevmiş. Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde Sevilay ve Nuh’u izlemek keyif veriyor.

Doğru zamanda doğru projelerle kariyerlerinde sağlam adımlarla ilerliyorlar. Yolları açık olsun.