‘Can Borcu’ yeni sezona iddialı giriyor

atv’de ikinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan ‘Can Borcu’ dizisinin yeni dönem ilk tanıtımı yayınlandı.

‘Ölmemişsin gibi yaşıyorum. Başka türlüsünü beceremiyorum…’ sloganıyla izleyici karşısına çıkan fragman, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Başrollerinde Ebru Özkan ve Bülent İnal’ın yer aldığı dizi, geçen sezon Cumartesi akşamlarına damga vurmuştu. İlk başlarda aldığı düşük reytinglerle şaşırtsa da haftalar ilerledikçe yükseliş trendine geçerek kanalın yeni sezon bileti alan iki dizisinden birisi olmayı başarmıştı. (Diğer dizi Kuruluş Osman. Yapım, bu sezon Kuruluş Orhan adıyla yoluna devam edecek.) Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Ebru Özkan ve Bülent İnal, oyunculuklarıyla dikkat çekmişlerdi. Dizi, 22. bölümüyle sezona mola vemişti.

Etkileyici bir tanıtım ile yeni sezona start veren dizi, bu sezon da geçtiğimiz dönemin başarısını devam ettirebilecek mi? Sorunun cevabını, sezon içerisinde hep birlikte alacağız.

Aras Aydın, yine göğsümüzü kabarttı

Venedik Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Kineo Ödülleri, bu yıl da televizyon ve sinema dünyasının önde gelen oyuncularını onurlandırıyor. TIMS&B Productions imzalı ‘Aldatmak’ ve ‘Siyah Kalp’ dizilerindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Aras Aydın, bu yıl Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödülleri’nde ‘En İyi Uluslararası Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Kineo Ödülleri hem jüri değerlendirmesi hem de uluslararası izleyici oylarıyla belirlenen ödülleriyle biliniyor. Aras Aydın, ‘Aldatmak’ dizisindeki çarpıcı karakter yorumu ve ‘Siyah Kalp’teki güçlü performansı ile hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin ortak takdirini kazandı ve ödüle layık görüldü. Aras Aydın ayrıca, ‘Kaçış’ dizisi ve Nicole Kidman’la başrollerini paylaştığı ‘Nine Perfect Strangers’ta gösterdiği performanslarıyla uluslararası seyircinin dikkatini çekmişti.

Aras Aydın, ödülünü 30 Ağustos’ta gerçekleştirilecek bir törende alacak.

Başarısını aldığı ödülle taçlandırdı

Gazeteci Eylül Aşkın, son zamanlarda dikkat çeken programlara imza atıyor. Aşkın, bu başarısını bir ödülle taçlandırdı.

Hayat Kırmızıtürk Dergisi ve Spikerlik Dünyası kurucusu gazeteci Cengizhan Kaya öncülüğünde düzenlenen 20. Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede kültür sanat alanında yaptığı söyleşileriyle dikkat çeken Eylül Aşkın da Türkiye Haber Portalı’nın YouTube kanalında yayınlanan ‘Eylül Aşkın ile’ programıyla ‘Yılın En İyi Dijital Kültür Sanat Programı Sunucusu’ ödülünü aldı. Eylül Aşkın, ödülünü de Türkiye Haber Portalı sahibi Ozan Gençer’e ithaf etti.

Farklı bakış açılarıyla ve samimiyetiyle başarıdan başarıya koşan Eylül Aşkın’ı tebrik ediyorum