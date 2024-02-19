Çan çiçeğinin bilinmeyen yararları

Kaynak: Haber Merkezi
Çan çiçeğinin bilinmeyen yararları
Çan çiçeği tıp alanında oldukça sık kullanılan bir bitki. İşte doğa mucizesi bir çiçek ve yararları..

Çan çiçeği, tıbbi amaçlarla sıkça kullanılan bir bitki. İşte yararları...

Çan çiçeğinin içinde uyuşturucu etkiye sahip maddeler bulunur. Bu maddeler, spazmları gidermeye ve astım, nefes darlığı gibi solunum rahatsızlıklarına iyi gelmeye yardımcı olur. Ayrıca, çan çiçeği kullanan astım, bronşit gibi hastalarda, hastalığın belirtilerinin azaldığı ve zamanla kaybolduğu görülmüştür.

Çan çiçeğinin yaprakları ve tohumları, ilaç yapımında kullanılabilir. Ağrıları hafifletmek için çan çiçeği yağından yapılan krem, ağrılı bölgelere sürülebilir.

Çan çiçeği, aynı zamanda güçlü bir zehir de taşır. Bu yüzden, evde ilaç yapmaya kalkışmamalıdır.
Bu konuda bir doktor veya eczacıdan yardım almak en iyisidir.

Son Haberler
Özgür Özel Lütfü Savaş görüşmesinin detayları ortaya çıktı. CHP'de Hatay krizi Gündem
Özgür Özel Lütfü Savaş görüşmesinin detayları ortaya çıktı. CHP'de Hatay krizi
İlber Ortaylı'nın katıldığı Osmanlı ailesi düğününde skandal sözler: 'Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum.' Video
İlber Ortaylı'nın katıldığı Osmanlı ailesi düğününde skandal sözler: 'Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum.'
Türklere sabırsız dedi. Toni Kross'tan Arda Güler açıklaması Spor
Türklere sabırsız dedi. Toni Kross'tan Arda Güler açıklaması
Esenyurt'taki tekel saldırısının zanlılarından skandal savunma. 'Esas mağdur biziz' Gündem
Esenyurt'taki tekel saldırısının zanlılarından skandal savunma. 'Esas mağdur biziz'
TFF'den naklen yayın ihalesi açıklaması. Pazarlık yapılan ilk grup ortaya çıktı Spor
TFF'den naklen yayın ihalesi açıklaması. Pazarlık yapılan ilk grup ortaya çıktı
Şampiyon Jokey döndü. İstanbul’da idmana çıktı Spor
Şampiyon Jokey döndü. İstanbul’da idmana çıktı
Son dakika... Erzincan'daki madencileri arama çalışmaları durduruldu Gündem
Son dakika... Erzincan'daki madencileri arama çalışmaları durduruldu