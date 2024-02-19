Çan çiçeğinin bilinmeyen yararları

Çan çiçeği, tıbbi amaçlarla sıkça kullanılan bir bitki. İşte yararları...

Çan çiçeğinin içinde uyuşturucu etkiye sahip maddeler bulunur. Bu maddeler, spazmları gidermeye ve astım, nefes darlığı gibi solunum rahatsızlıklarına iyi gelmeye yardımcı olur. Ayrıca, çan çiçeği kullanan astım, bronşit gibi hastalarda, hastalığın belirtilerinin azaldığı ve zamanla kaybolduğu görülmüştür.

Çan çiçeğinin yaprakları ve tohumları, ilaç yapımında kullanılabilir. Ağrıları hafifletmek için çan çiçeği yağından yapılan krem, ağrılı bölgelere sürülebilir.

Çan çiçeği, aynı zamanda güçlü bir zehir de taşır. Bu yüzden, evde ilaç yapmaya kalkışmamalıdır.

Bu konuda bir doktor veya eczacıdan yardım almak en iyisidir.