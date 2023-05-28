Çan çiçeğinin bilinmeyen yararları

Çan çiçeği tıp alanında oldukça sık kullanılan bir bitki. İşte doğa mucizesi bir çiçek ve yararları..

Çan çiçeğinin bilinmeyen yararları

Editör: Ali Öncü

Çan çiçeğinin içeriğinde yüksek oranda uyuşturucu etkisi yaratan bileşenler var. Bu etkisinin yanında oluşan spazmları yok etmede ve astım, nefes darlığı gibi solunum sorunlarına karşı da oldukça faydalı olması geliyor. Ayrıca nefes darlığı, bronşit ile astım hastalıklarına karşı da kullanımı durumunda hastalıktan kaynaklı şikayetlerin ciddi oranda azaldığı ve zaman içerisinde yok olduğu gözlemlenmiş.

Bu yararları sağlamak için ise de çam çiçeğinin yaprakları ve tohumları ilaç olarak kullanılabilir. Var olan ağrıları dindirmek amacı ile çam çiçeği yağından krem yapılabilir ve bu krem ile ağrılar geçirilebilir. Çam çiçeği aynı zamana kuvvetli bir zehir de içerir. Bundan dolayı ev ortamında ilaç yapılması denenmemelidir.
Bu durumda bir doktordan ya da bir eczacıdan mutlak yardım almak gerekir.

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