Can dostlar için anlamlı buluşma

Çukurova Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe, Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın eşi Tuğba Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın eşi Fidelya Demirçalı, KİHAYKO (Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği) Başkanı Metin Yıldırım, HAYKONFED (Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu) Başkanı Nesrin Çıtırık da katılarak destek verdi.

Miniklere, hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın eşi Tuğba Kozay ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın eşi Fidelya Demirçalı tarafından “Hayvansever” rozetleri takıldı. Çocuklar, barınakta bulunan hayvanları yakından görerek bakımları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, hayvanlara sahip çıkmanın yalnızca özel günlerde hatırlanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Can dostlarımızı korumak, onları anlamak ve onlara güvenli bir yaşam sunmak her gün süren bir sorumluluk. Biz belediye olarak bu bilinçle çalışıyor, sokaklarda yaşayan dostlarımız için bakım, tedavi ve barınma imkanlarını geliştirmeye devam ediyoruz. Onların sesi olmak, yanlarında durmak bizim için bir görevden öte vicdani bir sorumluluk” dedi.

Kozay, hayvan hakları alanında yürütülen çalışmalara destek veren sivil toplum kuruluşları ve gönüllülere de teşekkür ederek, “Hayvansever dostlarımızla dayanışma içinde çalışmak bizi daha güçlü kılıyor. Onların emeği ve desteği, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme yolunda bize büyük güç veriyor” diye konuştu.