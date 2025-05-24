Can güvenliğim yok demişti! Ünlü şarkıcının bir konseri daha iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Can güvenliğim yok demişti! Ünlü şarkıcının bir konseri daha iptal edildi

Geçtiğimiz günlerde konser yapacağı alanda bir grup tarafından protesto edilen İsrail asıllı şarkıcı Linet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım çağrısında bulunmuştu. Linet'in bir konseri daha iptal edildi.

Şarkıcı Linet, İstanbul Maslak'ta sahne alacağı mekânın önüne gelen bir grup tarafından protesto edilmişti.

“CAN GÜVENLİĞİM YOK DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ”

Sosyal medya hesabından gözyaşlarına hâkim olamadığı bir video yayımlayan Linet, yaşadığı üzüntüyü ve can güvenliği endişesini dile getirmişti.

j.webp

Polis göstericileri uzaklaştırırken, konser iptal edilerek Linet mekânın arka kapısından çıkarılmıştı.

BİR KONSERİ DAHA İPTAL EDİLDİ

Linet'in bir konseri daha iptal edildi. Dün akşam Kadıköy / Kozyatağı'ndaki bir otelde konseri olan şarkıcının sahneye çıkmadığı öğrenildi.

sarkici-linet-kimdir-nerelidir-dini-nedir-neden-protesto-edildi.webp

Son Haberler
Zirai don üreticileri vurmuştu! Destek ödemeleri başlıyor
Zirai don üreticileri vurmuştu! Destek ödemeleri başlıyor
Borsa İstanbul’da en çok yükselen ve düşen 3 hisse
Borsa İstanbul’da en çok yükselen ve düşen 3 hisse
DEM Parti'den çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması
DEM Parti'den çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması
Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!
Kars'taki fırtına çatıları uçurdu!
Bursa’da 8 katlı binada yangın panik yarattı!
Bursa’da 8 katlı binada yangın panik yarattı!