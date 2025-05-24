Can güvenliğim yok demişti! Ünlü şarkıcının bir konseri daha iptal edildi

Şarkıcı Linet, İstanbul Maslak'ta sahne alacağı mekânın önüne gelen bir grup tarafından protesto edilmişti.
“CAN GÜVENLİĞİM YOK DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ”
Sosyal medya hesabından gözyaşlarına hâkim olamadığı bir video yayımlayan Linet, yaşadığı üzüntüyü ve can güvenliği endişesini dile getirmişti.
Polis göstericileri uzaklaştırırken, konser iptal edilerek Linet mekânın arka kapısından çıkarılmıştı.
BİR KONSERİ DAHA İPTAL EDİLDİ
Linet'in bir konseri daha iptal edildi. Dün akşam Kadıköy / Kozyatağı'ndaki bir otelde konseri olan şarkıcının sahneye çıkmadığı öğrenildi.