Can Holding soruşturması kapsamında. 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden aralarında Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Remzi Sanver'inde bulunduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Can Holding soruşturması kapsamında tutuklamaya sevk edilen 11 kişinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver de yer alıyor.

Tutuklanan isimler şunlar:

Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy, Mustafa Şahin.