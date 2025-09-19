Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! 121 şirkete kayyum atanmıştı

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma hakkında yetkisizlik kararı verildi.

Yetkisizlik kararının verilmesiyle birlikte soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

NE OLMUŞTU?

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Hakimlik, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

"Kara para aklama", "dolandırıcılık", "sahte belge düzenleme", "vergi kaçakçılığı" gibi iddialar yaklaşık beş yıllık bir süreyi içeriyor. Bu suçlar ile çıkar amaçlı bir örgütü şemasının oluşturulduğu öne sürülüyor.

Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia ediliyor. Başsavcılığın açıklamasında zanlıların hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezninde, ekonomik hayatta güç ve itibar elde etmeye çalıştıkları belirtildi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Habertürk, Show TV gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum olarak atandı