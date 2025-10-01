Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Turgay Ciner'in oğlu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Can Holding ile başlayan devamında Ciner Holding’e sıçrayan “suç örgütü kurma ve kara para aklama” iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketikin CEO’su Gökhan Şen tutuklandı.

Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklaması: Medya varlığı satışının dışında ilişkimiz yok

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Tutuklama talep edilen Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklanarak cezaevine gönderildi.