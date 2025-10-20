Can Holding' soruşturması kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan ikinci operasyonla 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden aralarında Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Remzi Sanver'inde bulunduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 14 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

KENAN TEKDAĞ TUTUKLANDI!

Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kenan Tekdağ tutuklandı.