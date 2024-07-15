Can kaybı 38 bin 664'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 283 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen üç saldırıda 80 Filistinli hayatını kaybetti, 216 Filistinli ise yaralandı. Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 38 bin 664'e, yaralıların sayısının ise 89 bin 97'ye ulaştığını bildirdi.

Ayrıca, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 102 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bu saldırılar ve artan can kayıpları, bölgede büyük bir insani krizin devam ettiğini gösteriyor. Uluslararası toplumdan ve insan hakları örgütlerinden gelen tepkilere rağmen, saldırılar devam ediyor ve sivillerin korunması konusunda ciddi endişeler bulunuyor.