Can Keleş Kasımpaşa'ya kiralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Can Keleş Kasımpaşa'ya kiralandı

Beşiktaş, sezon başı Karagümrük FK'dan transfer edilen Can Keleş'in sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Can Keleş'i Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.

Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

SADECE 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a 2.75 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla yalnızca 6 maçta forma giydi ve 101 dakika sahada kalabildi.

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