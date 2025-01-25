Can Keleş Kasımpaşa'ya kiralandı

Beşiktaş Kulübü Can Keleş'i Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiraladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.
Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
SADECE 6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a 2.75 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla yalnızca 6 maçta forma giydi ve 101 dakika sahada kalabildi.