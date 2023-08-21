Can kurtaran hayat kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kadının hayatını can kurtaran ve vatandaşlar kurtardı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Can kurtaran hayat kurtardı

İHA'nın haberine göre, olay öğle saatlerinde plajlar mevkiindeki Ereğli Halk Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre denize giren G.K. (66) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

G.K.'nın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden can kurtaran, vatandaşların da yardımı ile G.K.'yı denizden çıkararak kumsala aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri G.K.'ya müdahalede bulunduktan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hemen tedavi altına alınan G.K.'nın çok su yuttuğu fakat sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

aw012886-01.jpg

aw012886-02.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir?
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı Dünya
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur Keşfet
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir?
Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı Spor
Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı
Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler Spor
Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler
YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi Güncel
YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi