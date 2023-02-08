﻿Can kurtarırken depremle sarsıldılar

İHA'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Bulvarı Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde enkaz altında kalan 3 kişinin tepki vermesi üzerine seferberlik ilan etti.

Enkaz altında ses verenlerin 25 yaşındaki Mustafa Tabur, 28 yaşındaki Ersin Tabur, 65 yaşındaki Mithat Tabur olduğu bildirildi. Ekipler zaman zaman sessizlik uyarısı yapıp ses dinlemeyi sürdürüyor.

Vinçle beton bloklarını kaldıran, zaman zaman kova ile beton ve kum tahliyesi yapan ekipler, öğle saatlerinde artçı sarsıntı ile ne yapacağını şaşırdı. Panik yapan ekipler yandaki hasarlı binanın yıkılmaması için bakışlarını o yöne çevirdi. Tüm bu anlar da İHA ekibi tarafından kaydedildi.