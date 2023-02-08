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Can kurtarırken depremle sarsıldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'te 58. saatte enkaz altından ses gelmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu esnada yaşanan artçı sarsıntı kurtarma ekiplerine panik yaşattı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:05
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Can kurtarırken depremle sarsıldılar

Can kurtarırken depremle sarsıldılar
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İHA'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Bulvarı Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde enkaz altında kalan 3 kişinin tepki vermesi üzerine seferberlik ilan etti. 

Enkaz altında ses verenlerin 25 yaşındaki Mustafa Tabur, 28 yaşındaki Ersin Tabur, 65 yaşındaki Mithat Tabur olduğu bildirildi. Ekipler zaman zaman sessizlik uyarısı yapıp ses dinlemeyi sürdürüyor.

Vinçle beton bloklarını kaldıran, zaman zaman kova ile beton ve kum tahliyesi yapan ekipler, öğle saatlerinde artçı sarsıntı ile ne yapacağını şaşırdı. Panik yapan ekipler yandaki hasarlı binanın yıkılmaması için bakışlarını o yöne çevirdi. Tüm bu anlar da İHA ekibi tarafından kaydedildi.

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