Can kurtarıyorlar ama canlarından olabiliyorlar

Prof. Dr. Şevket Özkaya, uzun süre enkazda arama kurtarma çalışması yapan kişileri bakın nasıl uyardı…

Can kurtarıyorlar ama canlarından olabiliyorlar

Enkaza giren itfaiyeci ve kurtarma ekiplerinde uzun dönemde özellikle akciğerleri etkileyen, tüm vücudu da tutabilen hastalıklar gözlendiğini, “Sarkoidoz” olarak tanımlanan bu hastalığın, şu günlerde ülkemizde de risk haline geldiğini belirten Özkaya, " Sarkoidoz, sebebi bilinmeyen ama çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan bir akciğer hastalığıdır. İlk kez bu kadar çok insanı etkileyen ve enkazlarda çalışan binlerce arama kurtarma ekibinin olduğu bir o a kadar enkaz başında bekleyen vatandaşlarımızın olduğu bir dönem yaşıyoruz. Uzun süreceğe de benziyor. Enkaz partiküllerine maruz kalan bu vatandaşlarımızın uzun dönemde öksürük, nefes darlığı, halsizlik ve eklem ağrıları gibi şikayetleri olursa mutlaka doktora görünmeleri ve röntgen çekilmeleri gerekir. Sağlık durumları yakından takip edilmeli” diyerek uyardı.

Prof. Dr. Özkaya, kendisine en çok iletilen sorulardan birinin de çevre felaketi olarak enkazlarda asbest maruziyeti olup olmayacağı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkaya, “Asbest riski yok. Çünkü asbest maruziyetine bağlı kanser gibi akciğer hastalıklarının gelişmesi için asbest içeren yıkım materyallerine yıllarca maruz kalmak gerekiyor. Bu yüzden bu depremden sonra enkazdan asbest maruziyetine bağlı hastalıkları beklemiyoruz” diyerek konu hakkında endişelenlerin rahat olmalarını iletti.

Afet bölgesinde şu anda salgın tehlikesini olmadığını dile getiren Prof. Dr. Özkaya, ancak özellikle çocuklarda olmak üzere havaların soğuk olması nedeniyle akut bronşit ve akciğer enfeksiyonlarına bağlı ateş ve öksürük görüldüğüne dikkat çekti. Bölgede yeterli derecede sağlık hizmeti ve ilaç bulunduğu için hayati tehdit eden bir enfeksiyon da bulunmadığına dikkat çekti.

İHA

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