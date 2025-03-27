Can Uzun’ın piyasa değeri 36 kat arttı

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Can Uzun’ın piyasa değeri 36 kat arttı

Bundesliga’da Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun’un piyasa değerindeki artış dikkat çekti. Milli oyuncunun değeri 36 kat arttı.

Transfermarkt, Bundesliga'da piyasa değerlerini güncelledi. Mart güncellemesi sonrası Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun büyük bir sıçrama yaptı.

Sezon başında Nürnberg'den Frankfurt'a 11 milyon euro bedelle transfer olan Can Uzun, 26 maça çıktı.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.

A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında ilk kez ay-yıldızlı formayı giyen Can Uzun, 5 dakika sahada kaldı.

Transfermarkt'ın yaptığı güncellemeye göre Can Uzun'un piyasa değerinde 6 milyon euroluk artış oldu.

Can Uzun'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak açıklandı. 2023 Haziran'da 500 bin euro değere sahip olan genç yıldız, sadece 2 senede bu rakamı 36 katına yükseltti.

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