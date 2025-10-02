Can Uzun'un yükselişi Almanları kahrediyor! Flaş itiraf: 'Gözlerim doluyor'

Almanlar, Eintracht Frankfurt forması giyen genç yetenek Can Uzun'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

8 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon forma giydiği 8 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen 19 yaşındaki milli oyuncu şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

RUDI VOLLER: "HARİKA BİR FUTBOLCU"

Can Uzun'u izlerken büyük bir burukluk yaşadığını itiraf eden Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Sportif Direktörü Rudi Völler genç oyuncuyu ikna etmek için çok uğraştıklarını ancak başarılı olamadıkları şu sözlerle açıkladı:

“Onun şimdi böyle bir kariyer yapıyor olması, haftadan haftaya televizyonda gördüğümüz gibi… Doğrusu gözüm biraz doluyor. Çünkü biz tam da bunu umut etmiştik. O harika bir futbolcu. Biz de denedik. Babası ve menajeriyle harika bir görüşmemiz oldu. O da gerçekten tereddüt yaşadı ama sonunda tercihini yaptı ve bunu kabul etmek zorundasınız."