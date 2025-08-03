Can Yaman kendini yerden yere vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Can Yaman kendini yerden yere vurdu

Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden ve sürekli skandallarla gündeme gelen Can Yaman sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Ünlü oyuncu Can Yaman, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta "Yaşlıyım, çirkinim, uyuşturucu kullanıyorum, alkoliğim, sağlığım puro yüzünden mahvoldu. Örnek alınacak bir insan değilim. Değiştim, artık eskisi gibi profesyonel değilim. Kariyerimi mahvettim. Yanlış kadına aşığım. Her şey reklam için" dedi.

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Kendisine yönelik eleştirileri bu şekilde ti'ye alan Yaman, "Benmerkezci ve kabayım. Hile yapıyorum, bir şeyler çalıyorum. Başka ne var? Benim hakkımda yeterince şey söylediklerinden emin değilim. Aşağıdaki yorumlara nefret edenleri bekliyorum, gelmeye devam edin" diye hayranlarına seslendi.

Yaman'ın sosyal medya paylaşımına şunları söyledi.

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"Yaşlıyım, çirkinim, uyuşturucu kullanıyorum, alkoliğim, sağlığım puro yüzünden mahvoldu. Örnek alınacak bir insan değilim. Değiştim, artık eskisi gibi profesyonel değilim. Kariyerimi mahvettim. Yanlış kadına aşığım. Her şey reklam için. Davranışlarım korkunç. Artık inandırıcı değilim. Yaptığım her şey bir aldatmaca. Kimse beni sevmiyor. Etrafımdaki insanlar sadece beni kullanıyor. Arkadaşlarımı değiştirmeliyim. Benmerkezci ve kabayım. Hile yapıyorum, bir şeyler çalıyorum. Başka ne var?

Benim hakkımda yeterince şey söylediklerinden emin değilim.

Aşağıdaki yorumlara nefret edenleri bekliyorum, gelmeye devam edin"

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