Can Yaman sessizliğini bozdu! Dizisi kaldırılmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Can Yaman sessizliğini bozdu! Dizisi kaldırılmıştı

GAİN, başrol oyuncusu Can Yaman’ın açıklamalarını gerekçe göstererek ‘El Turco’yu platformdan kaldırmıştı. Can Yaman, Papa'nın sözleriyle göndermede bulunarak sessizliğini bozdu.

"Erkenci Kuş" ve "İnadına Aşk" gibi sevilen yapımlarla yıldızı parlayan Can Yaman, kariyerine yurt dışında devam etme kararı almıştı.

GAİN platformunda yayınlanan 'El Turco' dizisi için tanıtım çalışmaları yürüten Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda yurt dışında katıldığı bir röportajda kendisine yöneltilen, "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz; "İtalya" yanıtını vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

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Bu açıklama sonrası GAİN, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 'El Turco' dizisini platformdan kaldırdığını bildirmişti.

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“AKINTIYA KARŞI GİTMEKTEN KORKMA”

Bir süre sessiz kalan Can Yaman, sessizliğini Papa'nın sözleriyle bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu; "Doğru olanı yapmak istiyorsan, akıntıya karşı gitmekten korkma. Cesur ol" mesajıyla dikkat çekti.

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