Can Yaman'ın dizisi yayından kaldırılmıştı! Yönetmen ateş püskürdü

Can Yaman son olarak 'El Turco' dizisini ile adından söz ettirmişti. Bir süredir kariyerini İtalya’da sürdüren Can Yaman, son olarak verdiği bir röportajda ‘Türkiye mi? İtalya mı?’ sorusuna yanıt vermiş ve İtalya'yı tercih etmesiyle sosyal medyada tepki çekmişti.

Can Yaman’ın açıklamalarının ardından GAİN ‘El Turco’yu platformdan kaldırdı. GAİN dizinin kaldırılmasının gerekçesi olarak ‘Türk milletinin duyarlılıkları ve hassasiyetlerini’ gösterdi.

GAİN kararın ardından ünlü senarist Ece Yörenç, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

“YÜZLERCE EMEĞİ GEÇEN YÜZLERCE KİŞİYE BÜYÜK HAKSIZLIK”

Yören, açıklamasında, "Gain aboneliğimi az öce iptal ettim! Ve kendilerine “yuh” diyorum. Bir oyuncunun röportaji yüzünden ‘el Turco’ dizisini platformdan kaldırmış! O dizide emeği geçen yerli yabancı yüzlerce kişiye büyük haksızlıktır. Yuh kere yuh!" ifadelerini kullandı.