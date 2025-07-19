Can Yaman'ın sevgilisi kanlar içinde paylaştı: Fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” gibi sevilen dizilerle tanınan Can Yaman, uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir etkinlikte kırmızı halıda sevgilisi Sara Bluma ile boy gösteren oyuncu, sosyal medyada sık sık birlikte paylaşımlar yapıyor.

EVLİLİK İDDİALARI VE AÇIKLAMA

Sara Bluma’nın evli ve bir çocuk annesi olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Bluma, sosyal medyada yaptığı çarpıcı bir paylaşımla gerçekleri açıkladı.

“FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRDÜM”

Yüzü kanlar içinde olan DJ, kadına şiddete ve istismara karşı durarak şu ifadeleri kullandı: “Uzun süredir susuyordum, artık konuşma sırası bende. Hiçbir zaman yasal olarak evlenmedim. Oğlumun babasıyla olan ilişkim, şimdiki partnerimle tanışmadan çok önce sona ermişti. Çocuğum için babasıyla iyi bir ilişki sürdürmeye çabaladım, ancak geçmiş ilişkimde fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Daha kötüsüne katlanmak zorunda kaldım. Şimdi yeni bir başlangıç yaptım. Oğlumu çok seviyorum ve sadece huzur diliyorum. Babası, oğlumuzu görme çabalarımı engelliyor, ama ben bu durumu avukatlarıma bıraktım. Aşkın, sevgiyi doğurduğuna inanıyorum. Kadına şiddete ve her türlü istismara karşı çıkmanın vakti geldi. Biz kadınlar güçlüyüz ve birbirimize destek olmalıyız. Bu zor günlerimde yanımda olan herkese minnettarım. Desteğiniz benim için çok kıymetli.”