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  • Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz Cumhur İttifakı'ndan hangi partiye üye yapıldı. E-Devlet'e girince şok oldu

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz Cumhur İttifakı'ndan hangi partiye üye yapıldı. E-Devlet'e girince şok oldu

Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haberi olmaksızın bir siyasi partiye üye yapıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 19:15
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Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haberi olmaksızın bir siyasi partiye üye yapıldığını duyurdu

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz Cumhur İttifakı'ndan hangi partiye üye yapıldı. E-Devlet'e girince şok oldu
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Cem Yılmaz'ın ağabeyi senarist ve yazar Can Yılmaz, haberi ve izni olmadan kendi adına e-Devlet uygulamasında siyasi parti üyesi yapıldığını duyurdu. Yılmaz, Büyük Birlik Partisi üyesi olduğunu gösteren görseli paylaşarak "Ben şanslıyım beni İstanbul’da tutmuşlar, yeğenim Mersin’e hiç gitmedi ama Mersin ‘de bir partiye gönül vermiş…" dedi. 

Can Yılmaz'ın Twitter'da yaptığı paylaşım şöyle: 

"Siz de E-Devlet’e girip bakın bakalım, sizi hangi parti için uygun görmüş değerli yöneticiler? Hayırdır inşallah ! Keşke bana da haber verseydiniz… Kimlik bilgilerini de usulden sakladım, döner söylediğim için çoktan çaldırmış olabilirim.
 
Ben şanslıyım beni İstanbul’da tutmuşlar, yeğenim Mersin’e hiç gitmedi ama Mersin ‘de bir partiye gönül vermiş…"

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