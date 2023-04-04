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Can Yücel'in kızı Su Yücel'den Yakalanan Zaman sergisi

Şair Can Yücel'in kızı sanatçı Su Yücel’in “Yakalanan Zaman” adlı sergisi 8 Nisan-29 Nisan 2023 tarihleri arasında Galeri Diani’de gerçekleşiyor.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:58
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Can Yücel'in kızı Su Yücel'den sergi

Can Yücel'in kızı Su Yücel'den Yakalanan Zaman sergisi
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Editör: Fatma Demirkaya

Bu sergide sanatçı edindiği deneyimlerini anda yakalayıp, zihninde kalanları son zamanlarda tüm dünya ve ülkemizde insan kaynaklı yaşananları, doğanın anlarını, yaşama sevinciyle birleştirip bizlere aktarıyor. Yaşama dair hafızasını bizlerle bir belgeselci ruhuyla paylaşırken paletindeki renkleri içindeki yaşam, zaman ve mekan öğelerini birbiri içinde eriterek izleyiciye aktarıyor.

“Zamanın kokusunu, gürültüsünü, renklerini, dokusunu takip ettim; zamanı kaybetmeden kaydettim” diyen Su Yücel, adeta hayatın her anına resim gibi bakıyor. Sanatsal dilinin tuvale aktarımında bilgisini zihninde kalan anlarla harmanlayıp anın adeta fotoğrafını çekip duygusunu izleyici ile paylaşıyor.

Su Yücel renkleri çok seven bir sanatçı olarak yapıtlarında aile geleneği olarak şiirin önemini de vurguluyor. Sanatta farklı disiplerin bir arada ortak paydada birleştirdiğini söylerken. “Yeteneğim, keyfim ve heyecanım daha çok renge doğru. Çünkü renk beni coşturan bir şey. Renksiz göremiyorum hayatı” diyor. “Yakalanan Zaman” sergisi izleyicileri 8-29 Nisan 2023 tarihlerinde Galeri Diani’de bekliyor.

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